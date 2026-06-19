В Башкирии ожидается 28-градусная жара

Синоптики обещают ночами от +10 до +17, днем от +23 до +28 на всей территории Башкирии. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики опубликовали прогноз погоды в Башкирии на ближайшие три дня с 19 по 21 июня. Так, в пятницу местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер будет дуть с разных направлений слабо, но при грозе возможны порывы. Ночная температура составит от +11 до +16 градусов, днем воздух прогреется до +23...+28 градусов.

В субботу, 20 июня, дожди с грозами также сохранятся местами. Ветер сменится на юго-восточный, станет умеренным. Ночью столбики термометров покажут +10...+15 градусов, днем снова будет от +23 до +28.

В воскресенье, 21 июня, осадки ожидаются ночью местами, а днем – по всей республике, при этом возможны грозы. Ветер подует с юго-востока и востока, будет умеренным, при грозе порывистым. Температура ночью поднимется до +12...+17 градусов, днем сохранится в пределах +23...+28.

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