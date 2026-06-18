Более 2 миллиардов рублей направят на специальные выплаты медикам Башкирии

Средний медперсонал в сёлах Башкирии будет получать до 30 тысяч, в Уфе – до 8 тысяч. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отделение Социального фонда России по Башкирии с начала года перечислило на специальные социальные выплаты медицинским работникам больше 2 миллиардов рублей. Как сообщили в ведомстве, выплаты получили свыше 30 тысяч специалистов. Размер выплат зависит от того, сколько времени фактически отработал медик, и от численности населения в населенном пункте, где он трудится.

В малых городах и селах, где живут до 50 тысяч человек, врачи могут получать до 50 тысяч рублей, а средний медицинский персонал – до 30 тысяч рублей. В городах с населением от 50 до 100 тысяч жителей выплаты ниже: врачам – до 29 тысяч рублей, среднему персоналу – до 13 тысяч рублей. В крупных городах, с населением свыше 100 тысяч человек, суммы ещё меньше: врачи – до 18,5 тысячи рублей, средний персонал – до 8 тысяч рублей.

Деньги перечисляют ежемесячно на основании реестров, которые подают медицинские организации, в течение семи рабочих дней с момента поступления данных в фонд. По всем вопросам можно обратиться по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

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