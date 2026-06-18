Три человека погибли в ДТП со скорой на трассе в Башкирии

Фото: ГАИ по РБ

Вечером 18 июня около семи часов, на 80-м километре автодороги Крапачово – Месягутово – Ачит произошло ДТП с тремя погибшими. Подробности трагедии рассказал главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля «Газель» скорой медицинской помощи по пока не установленной причине столкнулся с «Ладой Вестой» и большегрузом «Мерседес», которые стояли в попутном направлении на красный сигнал светофора.

В результате аварии три пассажира «Газели» скончались на месте происшествия. Водитель получил множественные травмы и госпитализирован.

На место ДТП для координации работы сотрудников Госавтоинспекции и оказания помощи выехал заместитель начальника управления Госавтоинспекции Олег Дмитриев. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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