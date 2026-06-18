В Башкирии с 24 июня запускают «Белорусскую неделю»

Проект «Башкирско-белорусское долголетие» субсидирует поездки для граждан старшего возраста. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С 24 июня в Башкирии стартует туристическая программа «Белорусская неделя», организованная в рамках проекта «Башкирско-белорусское долголетие. Туризм». Поездки рассчитаны на граждан в возрасте от 55 лет и предусматривают знакомство с главными достопримечательностями Беларуси. Часть стоимости путевки компенсируют из республиканского бюджета, что делает тур более доступным для пожилых людей.

Министр предпринимательства и туризма Башкирии Светлана Верещагина отметила, что социальный туризм остается одним из ключевых направлений работы ведомства, и проект «Башкирско-белорусское долголетие» даёт людям старшего возраста возможность путешествовать и получать новые яркие впечатления. По ее словам, новый маршрут сочетает культурно-познавательную программу с доступной ценой, что особенно важно для этой категории туристов.

Власти намерены и дальше развивать это направление в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

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