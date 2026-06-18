В деревне Башкирии отменили карантин по бешенству

Карантин в деревне Сыртланово действовал два месяца с 16 апреля. Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об отмене карантинных ограничений по бешенству животных в деревне Сыртланово Мелеузовского района. Ограничения действовали с 16 апреля 2026 года.

Очаг заболевания находился на территории личного подсобного хозяйства на улице Береговой, дом 11, а вся деревня Сыртланово считалась неблагополучным пунктом. На время карантина там запрещали ввозить и вывозить животных, чтобы не допустить распространения инфекции.

Теперь, после снятия режима, все эти ограничения отменены.

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