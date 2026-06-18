Водитель «Приоры» погиб в лобовом столкновении с «Нивой» на трассе Уфа-Оренбург

Фото: ГАИ по РБ

Днем 18 июня на 218-м километре трассы Уфа – Оренбург произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей марки «Лада».

По предварительным данным, 74-летний водитель «Лады Приоры» выезжал на главную дорогу со второстепенной и не уступил путь «Ладе Ниве», которая двигалась по основному направлению. В результате автомобили столкнулись лоб в лоб. Как рассказали в ГАИ, водитель «Приоры» получил тяжелые травмы и скончался по пути в больницу, а водитель «Нивы», госпитализирован с переломами различной степени тяжести.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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