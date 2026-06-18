В Уфе трехлетний ребенок попал в реанимацию после отравления

Скорую помощь вызвали после того, как ребёнок и девочка отравились в Уфе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В уфимскую Больницу скорой медицинской помощи на машине скорой доставили двоих детей с признаками отравления.

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, трехлетний ребенок находится в реанимации, его состояние врачи оценивают как тяжелое. Восьмилетнюю девочку положили в педиатрическое отделение, ее состояние средней степени тяжести.

По предварительным данным, которые появились в СМИ, дети съели еду, в которую попал препарат, предназначенный для больного родственника. Подробности произошедшего устанавливаются

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