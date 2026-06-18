В Уфе, Стерлитамаке и Салавате вновь продлили режим «черного неба»

Предприятиям Уфы, Стерлитамака и Салавата предписано снизить выбросы до 19 июня. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Башгидромет продлил режим неблагоприятных метеоусловий в Уфе, Стерлитамаке и Салавате до 20 часов 19 июня.

Этот режим, который в народе называют «черным небом», вводится тогда, когда из-за штиля и безветренной погоды вредные примеси в приземном слое воздуха не могут рассеяться естественным путем. В результате выхлопные газы автомобилей и промышленные выбросы могут оседать на уровне жилых домов и оказывать негативное воздействие на здоровье людей. В связи с этим на предприятиях, расположенных в этих городах, действует требование временно сократить объем выбросов в атмосферу.

Режим будет снят только после того, как погодные условия изменятся и рассеивание вредных веществ восстановится.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.