В Башкирии проверят птицефабрику «Черкизово» из-за жалоб на запах и мух

Ашкадарскую птицефабрику проверят после обращений жителей к властям района. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Стерлитамакском районе Башкирии пройдет комплексная проверка Ашкадарской птицефабрики, которая входит в группу компаний «Черкизово». Об этом сообщила глава муниципалитета Рита Самигуллина.

Вице-премьер и министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов вместе с министром природопользования и экологии региона Ниязом Фазыловым посетили предприятие, осмотрели действующее пометохранилище и площадку, где планируют построить новый цех для хранения и переработки отходов птицеводства. На встрече обсудили, как фабрика влияет на экологическую обстановку в соседних населенных пунктах. После этого визита надзорные органы получили поручение провести проверку, чтобы установить, соответствует ли предприятие санитарным и экологическим требованиям на всех этапах: от содержания птиц до утилизации отходов.

Причина проверки официально не называется, однако в соцсетях администрация Стерлитамакского района сообщила, что поводом стали жалобы местных жителей на неприятный запах и нашествие мух, связанные с деятельностью фабрики. Муниципалитет обратился к руководству предприятия, в Россельхознадзор и прокуратуру. Это не первая проверка Ашкадарской птицефабрики и аналогичные мероприятия уже проводились в октябре 2024 года и в августе 2025 года.

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