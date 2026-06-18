В Уфе нашли этилбензол в 1,7 раза выше нормы

Режим «черного неба» в Уфе, Салавате и Стерлитамаке продлили до 19 июня. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Башгидрометцентра провели замеры качества атмосферного воздуха в Уфе 17 июня и признали уровень загрязнения повышенным из-за концентрации этилбензола и изопропилбензола.

Так, в 13:00 на улице Гафури, 101 содержание этилбензола превысило допустимую норму в 1,7 раза, а в 19:00 на улице Ульяновых, 57 концентрация изопропилбензола оказалась выше предельно допустимой в 1,6 раза. Других превышений специалисты не зафиксировали.

В Уфе, Салавате и Стерлитамаке до 20:00 19 июня продолжает действовать режим неблагоприятных метеоусловий, который в народе называют «черным небом». В этот период из-за безветренной погоды вредные вещества хуже рассеиваются и могут накапливаться у поверхности земли.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.