В Башкирии из-за сепсиса умер младенец

Младенец умер при родах в Сибае, мать с сепсисом эвакуировали вертолётом в Уфу.

В Сибае во время родов скончался младенец, а его мать оказалась на грани жизни и смерти. Об этом сообщает Mash Batash.

Известно, что женщина рожала в шестой раз, но при этом не состояла на учете по беременности, из-за чего врачи не могли заранее оценить все риски и подготовиться к возможным осложнениям. В процессе родов у роженицы начался сепсис - тяжелое инфекционное осложнение, которое угрожало ее жизни. Состояние женщины было настолько критическим, что новорожденного спасти не удалось. Чтобы оказать пациентке экстренную квалифицированную помощь, медики приняли решение о ее срочной эвакуации в Уфу.

Женщину доставили в республиканскую клинику на вертолете санитарной авиации. Только в уфимской больнице, где есть все необходимые специалисты и оборудование, состояние роженицы удалось стабилизировать.

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