В Уфе до июля перекроют проезд на улице Магистральной

В Уфе из-за ремонта канализации изменится схема движения автобусов на Магистральной. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Уфы сообщила, что с 22 июня на улице Магистральной вводится временное ограничение движения. Причиной стала прокладка канализационной сети.

Ограничение будет действовать почти две недели – с 22 июня по 6 июля – на участке между домами №11 и №14/1. В этот период изменится и схема движения общественного транспорта.

Водителей призывают заранее выбирать пути объезда и следить за дорожными знаками.

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