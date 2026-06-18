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НовостиОбщество18 июня 2026 10:01

За неделю в Башкирии скакнули цены на лук, огурцы и картофель

В Башкирии подорожали лук, огурцы и картофель
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии за неделю подорожали лук, огурцы и картофель. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 9 по 15 июня лук подорожал на 6,48%. На этой неделе его средняя цена составила 46,08 рубля. Также жителям республики на 6,24% больше придется отдать за огурцы (средняя цена – 144,34 рублей) и на 5,71% за картофель (51,38 рубля).

Однако на этой неделе на 2,4% подешевели куриные яйца (81,63 рубля), на 1,38% – сливочное масло (952,85 рубля), на 1,26% – питьевое цельное ультрапастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (91,35 рубля).

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