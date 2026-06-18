В Уфе мужчину на работе насмерть сбила машина: состоялся суд о взыскании полумиллиона

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе суд взыскал с двух организаций после гибели работника. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В январе 2025 года сотрудник коммерческой организации пришел на место работы и оказался у пропускного пункта на площадку. Там его сбил автомобиль, принадлежащий компании-контрагенту. Мужчина скончался на месте.

Прокуратура Ленинского района провела проверку и установила, что работодатель ненадлежащим образом организовал условия труда. После этого надзорное ведомство обратилось в суд с иском о компенсации морального вреда (500 тысяч рублей), и выиграло его.

– Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства, – сообщает прокуратура.

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