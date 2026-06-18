Трагедия в башкирском селе: 66-летний мужчина погиб в пожаре

Фото: МЧС Башкирии

В Дюртюлинском районе Башкирии при тушении дома нашли тело мужчины 66 лет. Об этом рассказали в МЧС республики.

Пожар вспыхнул ночью в селе Старобаишево на улице Советской. Огонь ликвидировали сотрудники МЧС вместе с добровольной пожарной командой Старобаишевского сельского поселения. Причины возгорания и обстоятельства трагедии выясняются.

– Непотушенная сигарета может стать причиной пожара. Не перегружайте электросеть включением сразу нескольких мощных электроприборов. Установите в доме автономный дымовой пожарный извещатель, он громким звуком оповестит о первых признаках пожара, – заявили в МЧС.

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