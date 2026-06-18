Драка в ночном клубе в Уфе: как старый конфликт обернулся уголовным делом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В уфимском ночном клубе подрались две компании. Подробности рассказали в МВД Башкирии.

Инцидент произошел на позапрошлой неделе – 6 июня. Несколько пострадавших обратились в полицию с заявлениями о телесных повреждениях. После публикаций в социальных сетях 10 июня в отдел пришли еще трое – они написали встречные заявления.

Выяснилось, что конфликт между компаниями начался еще в октябре в том же заведении. Тогда из-за девушки трое заявителей и двое неустановленных лиц избили двух участников июньской драки. В полицию никто не обратился. 6 июня компании снова встретились: в курилке клуба вспыхнула перепалка, которая переросла в потасовку.

Информацию о выкрикивании запрещенной экстремистской символики полиция не подтвердила: звучала только нецензурная брань.

Всех участников потасовки освидетельствовали и составили на каждого протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». Также возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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