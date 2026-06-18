Атака БПЛА на Москву: задержаны авиарейсы из Уфы

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 18 июня, из-за атаки беспилотников на Москву несколько рейсов из Уфы задержали или отменили. Около шести утра по уфимскому времени в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. В 10:02 Росавиация сняла ограничения, однако уже в 11:06 ввела новые – теперь они распространились и на аэропорт Жуковский.

Два рейса «Победы» во Внуково, запланированные на 05:25 и 05:55, вылетели только в 10:33 и 10:38. Рейс Utair, который должен был уйти в 08:00, перенесли на 10:45. Два рейса «Аэрофлота» в Шереметьево сдвинули с 06:55 и 07:50 на 14:10 и 20:10. Рейс S7 Airlines в Домодедово, запланированный на 15:30, отменили.

В пресс-службе аэропорта Уфы изданию «РБК Уфа» рассказали, что пассажиры получили все необходимое согласно авиационным правилам.

По данным властей, с начала суток на подлете к Москве сбили около 180 дронов. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что несколько беспилотников атаковали Московский нефтеперерабатывающий завод. Обломки одного из дронов упали на территорию торгового центра «Садовод» – одно из зданий получило повреждения.

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