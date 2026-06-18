Улицу Заки Валиди в Уфе перекроют на целый месяц: там будут делать ремонт

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе на улице Заки Валиди начнут ремонт дороги, рабочие восстановят верхние слои асфальтобетонного покрытия. Об этом рассказали в администрации города.

С 20 июня по 20 июля на участке от улицы Воровского до улицы Карла Маркса будут частично перекрывать проезжую часть. Во время подготовки и фрезерования закроют одну полосу, во время укладки асфальта – половину дороги.

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