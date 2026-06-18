Фото: СК Башкирии

В Башкирии 29-летний житель Бирска напал с ножом на бывшую жену прямо на ее рабочем месте. Об этом рассказали в Следственном комитете республики.

Инцидент произошел днем минувшего вторника – 16 июня. Согласно версии следствия, между бывшими супругами давно был конфликт из-за общения с ребенком. Мужчина пришел в зоомагазин, где работала женщина, и нанес ей несколько ударов ножом в шею. Женщина оказала сопротивление, выбежала на улицу и попросила помощи у прохожих. Ее с поврежденной трахеей госпитализировали и оказали неотложную помощь. Вскоре мужчину задержали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Суд арестовал обвиняемого. Следствие продолжается.

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