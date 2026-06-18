В уфимском дворе курьер на электровелосипеде сбил ребенка: 8-летний мальчик получил травмы

Фото: ГАИ Уфы

Вчера вечером, 17 июня, в Уфе во дворе электровелосипед наехал на 8-летнего мальчика. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.

По предварительным данным, 21-летний курьер на электровелосипеде ехал вдоль дома в сторону улицы Рихарда Зорге, когда столкнулся с ребенком, ехавшим на самокате навстречу.

Пострадавшего доставили в медучреждение, после оказания медицинской помощи отпустили. По факту ДТП началось административное расследование.

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