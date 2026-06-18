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НовостиПроисшествия18 июня 2026 5:13

Из-за удара молнии в Башкирии вспыхнул пожар: погибла 84-летняя женщина

В Башкирии из-за удара молнии в пожаре погибла пенсионерка
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

В Башкирии во время пожара в селе Кундряк (Стерлибашевский район) погибла 84-летняя женщина. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС и Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Огонь охватил бревенчатый дом площадью 60 квадратных метров. Очевидцы успели вынести пенсионерку из горящего здания до приезда пожарных, однако прибывшие медики констатировали ее гибель.

Пожарные МЧС и добровольная команда Бакеевского сельсовета совместно ликвидировали огонь. По предварительным данным, причиной возгорания стал удар молнии. Дознаватель экстренного ведомства устанавливает точные обстоятельства произошедшего.

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