В Башкирии появится новое почетное звание для работников молодежной политики

Хабиров обсудил с молодежью актуальные вопросы и поделился планами на будущее. Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Башкирии Радий Хабиров анонсировал учреждение в республике нового почетного звания «Заслуженный работник молодежной политики» и сообщил об этом на встрече с молодыми людьми, которые, по его словам, помогают ему быть в курсе их интересов, мечтаний и трудностей.

Он назвал такие разговоры полезными и для себя, и для ребят и подчеркнул, что республике важно понимать, чем живет молодое поколение. В ходе встречи Хабиров также обсудил другие планы, в том числе создание штаба студенческих отрядов, который будет заниматься защитой ребят и обеспечением их безопасности.

В завершение глава региона отметил, что такие встречи всегда заряжают энергией и хорошим настроением, и пожелал молодым людям удачи.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.