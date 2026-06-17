В Уфе закроют парковку у «Торатау» из-за Дня медработника

В Уфе ограничат парковку у Конгресс-холла из-за Дня медработника. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе 18 июня введут ограничения на парковке возле Конгресс-холла «Торатау».Об этом сообщает городская мэрия.

По данным стоянка будет закрыта с 6 утра до 5 вечера в связи с проведением мероприятия, посвященного Дню медицинского работника. Как сообщили в мэрии, автомобилистов просят заранее выбирать места для парковки и планировать свой маршрут с учетом этих ограничений.

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