В Башкирии напомнили о симптомах мышиной лихорадки

Чтобы не заразиться мышиной лихорадкой, нужно мыть руки, носить маску и делать влажную уборку. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Министерстве здравоохранения Башкирии напомнили жителям о симптомах геморрагической лихорадки с почечным синдромом, которую в народе называют мышиной лихорадкой, и о том, как уберечься от этого заболевания, которое может настигнуть человека в любое время года. Инкубационный период составляет от двух до пяти недель, после чего болезнь обычно начинается внезапно: резко поднимается температура, появляются головная боль, слабость и ломота в мышцах. Затем к этим признакам присоединяются боли в животе и пояснице, сухость во рту, а также нарушается работа почек.

Чтобы снизить риск заражения, врачи советуют после прогулок всегда мыть руки с мылом, при работе с пылью пользоваться перчатками и респиратором, убираться в помещениях только влажным способом и хранить продукты там, куда грызуны не могут добраться. Заниматься самолечением строго запрещено, так как с первых дней болезни пациенту нужен постельный режим, лечение под контролем врачей и постоянное наблюдение.

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