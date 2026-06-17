Житель Башкирии отправил другу интимные фото и видео знакомой без ее ведома

За пересылку интимных материалов без согласия знакомой жителю района грозит уголовная ответственность. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Стерлитамакском районе возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который без согласия и ведома своей знакомой во время переписки в мессенджере отправил третьему лицу скриншот и видео интимного характера с ее участием.

Мужчина не учел, что даже материалы, снятые с согласия человека, нельзя никому пересылать, так как нарушает неприкосновенность частной жизни.

Теперь обвиняемому грозит наказание по уголовной статье, а его дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

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