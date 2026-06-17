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НовостиЧто происходит17 июня 2026 15:00

Житель Башкирии отправил другу интимные фото и видео знакомой без ее ведома

Мужчина поделился интимным контентом без согласия женщины
Дарья КИНЗИКЕЕВА
За пересылку интимных материалов без согласия знакомой жителю района грозит уголовная ответственность.

За пересылку интимных материалов без согласия знакомой жителю района грозит уголовная ответственность.

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Стерлитамакском районе возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который без согласия и ведома своей знакомой во время переписки в мессенджере отправил третьему лицу скриншот и видео интимного характера с ее участием.

Мужчина не учел, что даже материалы, снятые с согласия человека, нельзя никому пересылать, так как нарушает неприкосновенность частной жизни.

Теперь обвиняемому грозит наказание по уголовной статье, а его дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

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