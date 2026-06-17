Жительницу Башкирии привлекли к 60 часам работ за неуплату алиментов

Женщина не работала и не интересовалась детьми, теперь отбудет 60 часов обязательных работ. Фото: Алексей ФОКИН.

В Ермекеевском районе Башкирии судебные приставы установили местонахождение женщины, которая давно уклонялась от уплаты алиментов на своих детей, и привлекли ее к ответственности.

В отношении нее было возбуждено четыре исполнительных производства, поскольку ее несовершеннолетние дети находились под опекой третьих лиц, а родная мать ими не интересовалась, не работала, не платила и пряталась от пристава. Женщину объявили в исполнительный розыск, но скрываться долго не получилось, так как район небольшой, и в деревне все друг друга знают, поэтому вскоре ее доставили в отделение.

За неуплату алиментов судебный пристав составил четыре административных протокола и направил их в суд, который, изучив обстоятельства дела, признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 60 часов обязательных работ по каждому протоколу.

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