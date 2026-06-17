Житель Уфы продал доступ к банковским картам и попал под статью

За 22 тысячи рублей уфимец лишился свободы и передал карты для афер на 1,6 млн рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя, которого обвиняют в неправомерном обороте средств платежей.

По версии следствия, в декабре 2025 года он за вознаграждение в размере 22 тысяч рублей передал третьему лицу свои банковские карты и доступ к ним, а злоумышленники воспользовались этим и провели незаконные операции по переводу денег на общую сумму более 1,6 миллиона рублей.

Сам обвиняемый свою вину признал. Теперь его дело передано мировому судье по Советскому району Уфы для рассмотрения по существу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.