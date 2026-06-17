Жительница Уфы нашла в огороде пушечное ядро XVIII века

В Национальный музей передано старинное ядро диаметром 7,5 см. Фото: Нацмузея РБ.

В Национальный музей Башкирии попал уникальный артефакт - старинное пушечное ядро диаметром 7,5 сантиметров, которое нашла уфимка Надежда Алексеевна Оленева прямо у себя на огороде во время перекопки. Как рассказали в пресс-службе Нацмузея, женщина не стала оставлять находку себе, а передала ее музейщикам.

Специалисты предварительно оценили возраст находки в XVIII век и предположили, что она может быть связана с Пугачевским восстанием 1773-1775 годов, когда Уфа находилась в осаде.

- Скоро ядро займет свое место в музейной экспозиции и станет еще одним свидетельством истории республики, - отметили в учреждении.

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