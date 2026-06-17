В Уфе с 18 по 20 июня ночью перекроют улицу Советскую

Кварталы у Национального музея и до Тукаева будут закрыты ночью с 18 по 20 июня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе в связи с ремонтом тротуаров на улице Советской на участке от Национального музея до перекрестка с Тукаева вводят ограничения движения. Как сообщалось ранее, там сейчас идет реконструкция пешеходной части.

Перекрытие будет действовать с 18 по 20 июня в ночное время – с 22 часов вечера до 5 часов утра. Из-за этого автобусный маршрут №291 в ночные часы изменит траекторию: после улицы Карла Маркса он поедет по Пушкина, затем по Цюрупы и дальше по обычному маршруту, а в обратном направлении – с Цюрупы на Пушкина, затем на Карла Маркса и далее по маршруту.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.