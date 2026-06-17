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НовостиЧто происходит17 июня 2026 12:30

В Уфе только 3 пляжа из 9 получили положительные заключения Роспотребнадзора

Купаться безопасно можно лишь на «Песчаном», «Береге Солнца» и «Красивой поляне»
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Из девяти официальных пляжей Уфы только три прошли санитарную проверку.

Из девяти официальных пляжей Уфы только три прошли санитарную проверку.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Региональное управление Роспотребнадзора опубликовало на своем сайте информацию о том, что из всех официальных пляжей Уфы только три соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Положительные заключения получили пляж «Песчаный» в Калининском районе, «Берег Солнца» в Октябрьском районе и «Красивая поляна» в Демском районе. При этом, по данным мэрии, в текущем купальном сезоне в городе официально открыты девять пляжей, но пока на шести из них купаться не рекомендуется.

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