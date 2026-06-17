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НовостиЧто происходит17 июня 2026 12:00

В Башкирии 22 выпускника сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

ЕГЭ по русскому сдавали 16 тысяч выпускников, из них 22 получили максимальный балл
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Министр просвещения связал рост стобалльников с правильным направлением системы образования.

Министр просвещения связал рост стобалльников с правильным направлением системы образования.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии подвели итоги единого государственного экзамена по русскому языку, который сдавали 16 164 выпускника, и результаты показали заметный рост уровня знаний. Количество стобалльников достигло 22 человек, что ровно в два раза больше, чем в прошлом году, когда их было 11 (с учетом пересдач – 13). Кроме того, высокий уровень подготовки подтвердили еще 2640 выпускников, которые набрали от 81 балла и выше, а также выросло число тех, кто получил от 61 балла.

Напомним, что в прошлом году стобалльники, поступившие в вузы Башкирии, получили по 150 тысяч рублей, а их учителя – по 50 тысяч.

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