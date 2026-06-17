В Башкирии 22 выпускника сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Министр просвещения связал рост стобалльников с правильным направлением системы образования. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии подвели итоги единого государственного экзамена по русскому языку, который сдавали 16 164 выпускника, и результаты показали заметный рост уровня знаний. Количество стобалльников достигло 22 человек, что ровно в два раза больше, чем в прошлом году, когда их было 11 (с учетом пересдач – 13). Кроме того, высокий уровень подготовки подтвердили еще 2640 выпускников, которые набрали от 81 балла и выше, а также выросло число тех, кто получил от 61 балла.

Напомним, что в прошлом году стобалльники, поступившие в вузы Башкирии, получили по 150 тысяч рублей, а их учителя – по 50 тысяч.

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