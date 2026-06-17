Спасателя из Уфы, вытащившего из воды двух человек, наградят

Спасатель сначала спас девушку из озера Кашкадан, а затем ее знакомого из водорослей. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов поручил наградить спасателя Романа Беляева, который за час спас из воды двух человек. Сначала он вытащил из озера Кашкадан девушку, которая начала тонуть, провел реанимационные мероприятия и передал ее медикам. Почти сразу после этого его попросили о помощи еще раз: теперь уже знакомый спасенной девушки запутался в водорослях за буйками, и Роман снова бросился в воду и вытащил молодого человека на берег.

Рустам Шарипов назвал этот случай не просто историей, а героизмом и профессионализмом, а также настоящим человеческим поступком. Он подчеркнул, что сотрудники получили широкий отклик в городе, и оставить это без внимания нельзя. Кроме того, и.о. главы администрации поручил проработать возможность поощрения спасателя, отметив, что такие люди должны знать, что их видят и ценят, на их примере нужно воспитывать подрастающее поколение, и для остальных коллег это станет примером.

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