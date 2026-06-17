В Уфе за неделю поймали 166 бродячих собак

В Уфе зафиксировано 138 случаев укусов бродячих собак с начала года. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На оперативном совещании в уфимской мэрии начальник управления гражданской защиты города Руслан Шайдуллин доложил о ситуации с бродячими собаками.

Так, с начала года в экстренные службы поступило более 1200 обращений от горожан, было отловлено 2664 бездомных животных, а также зафиксировано 138 случаев, когда собаки покусали людей.

За последнюю неделю поступила 51 жалоба, специалисты отловили 166 особей, и три человека пострадали от укусов.

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