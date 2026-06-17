Диспансеризация в Башкирии в 2026 году: кто и как может пройти ее бесплатно

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Министерство здравоохранения Башкирии напомнило, кто должен пройти диспансеризацию в 2026 году.

Бесплатно проверить здоровье в этом году могут все желающие. Однако плановая диспансеризация предусмотрена для конкретных возрастных групп: от 18 до 39 лет ее проходят раз в три года, после 40 лет – ежегодно.

В 2026 году диспансеризация показана тем, кто родился в 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 и 2008 годах, а также всем гражданам старше 40 лет. Те, чей год рождения не входит в этот список, могут прийти на профилактический осмотр.

Для записи на диспансеризацию нужно обратиться к участковому терапевту в своей поликлинике или в кабинет медицинской профилактики.

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