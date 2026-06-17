«Недавно такие больные были обречены»: в Уфе хирурги провели уникальную для ПФО операцию

Фото: БГМУ

Врачи клиники Башкирского государственного медицинского университета впервые в Приволжском федеральном округе провели одновременную операцию на почке и сердце. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

В клинику обратилась 55-летняя уфимка с жалобами на сильную одышку и отеки. Несколько месяцев в районной поликлинике ее лечили от болезней сердца, однако улучшений не было. Когда состояние ухудшилось, женщину направили в клинику БГМУ. Обследование показало рак правой почки четвертой стадии с опухолевым тромбом нижней полой вены. Тромб достиг правого предсердия. Такая форма заболевания встречается лишь в 4-10% случаев и грозит тромбоэмболией, острой сердечной недостаточностью и сдавлением сосудов.

Мультидисциплинарная бригада онкологов, кардиохирургов, урологов и анестезиологов-реаниматологов под руководством ректора БГМУ, академика РАН Валентина Павлова провела операцию на остановленном сердце с применением аппарата искусственного кровообращения. Хирурги удалили пораженную почку и полностью извлекли тромб из нижней полой вены и предсердия. Аппарат искусственного кровообращения помог снизить риск отрыва тромба и восполнить кровопотерю. Несмотря на четвертую стадию онкологии и большой размер опухоли, метастазов у пациентки не выявили.

Павлов отметил, что еще недавно такие пациенты были обречены, а подобные операции проводились только в крупных федеральных центрах.

Заведующий онкологическим отделением Марат Урманцев добавил, что это редкий случай совместной работы нескольких разнопрофильных специалистов. По его словам, буквально за неделю до этого опыт клиники по удалению почки с тромбом нижней полой вены высоко оценили ведущие специалисты страны на конференции в НМИЦ хирургии имени Вишневского.

Сама пациентка рассказала, что восстановление идет быстро: если еще позавчера она не могла самостоятельно передвигаться, то сегодня уже ходит без посторонней помощи.

В настоящее время пациентка переведена в реабилитационное отделение Клиники БГМУ, где проходит курс физико-терапевтического восстановления по индивидуальным протоколам.

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