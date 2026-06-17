«Невосполнимая потеря для всей страны»: в Уфе ушла из жизни 102-летний ветеран Великой Отечественной войны

Фото: Аккаунт Газизьяна Ахмедьянова в соцсетях

В Уфе умерла ветеран Великой Отечественной войны Нелли Гаврилова. Об этом рассказал глава администрации Калининского района Газизьян Ахмедьянов.

Нелли Лаврентьевна родилась 22 декабря 1923 года в Кармаскалинском районе Башкирии. После школы она окончила фабрично-заводское училище в Уфе и освоила профессию токаря-универсала. В 1940 году она устроилась на Моторный завод – в 16-й ремонтно-механический цех, где ремонтировала авиационные двигатели.

С началом войны женщина прошла военно-медицинские курсы. Летом 1942 года она вошла в состав воинского девичьего эшелона, который формировался в Уфе. В 1943 году ей присвоили звание младшего сержанта-моториста. До конца войны она служила механиком боевого самолета в 534-м Краснознаменном истребительном авиаполку Дальневосточного фронта. Демобилизовали ее 25 сентября 1945 года – с личной благодарностью от Иосифа Сталина.

После войны Нелли Лаврентьевна вышла замуж и воспитала десятерых детей – четырех сыновей и шестерых дочерей. Она была награждена Орденами Славы I, II и III степени, а также многочисленными юбилейными медалями.

– Уход каждого ветерана – невосполнимая потеря для нашего района и всей страны. Мы всегда будем помнить и ценить их подвиг и самоотверженный труд, – заявил Газизьян Ахмедьянов.

Похороны пройдут завтра, 18 июня, в поселке Черкассы (Орджоникидзевский район Уфы).

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.