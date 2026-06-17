Главам городов и районов Башкирии запретили ездить в зону СВО: Хабиров объяснил, почему

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Башкирии Радий Хабиров запретил руководителям всех муниципалитетов республики выезжать в зону проведения специальной военной операции. Об этом он заявил на пленарном заседании V Медиафорума СМИ республики.

По словам Хабирова, решение связано с соображениями безопасности. Он пояснил, что у глав муниципалитетов достаточно работы дома, а ситуация в зоне СВО крайне сложная. Руководитель региона также отметил, что военкоры и представители муниципальной, республиканской и федеральной власти становятся целью для врага.

Глава республики призвал беречь себя и друг друга. Отдельно он обратился к руководителям СМИ с просьбой ответственно подходить к вопросам безопасности своих сотрудников.

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