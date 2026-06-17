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НовостиПроисшествия17 июня 2026 8:54

«Гранта» врезалась в ограждение и перевернулась на Восточном выезде из Уфы: пострадала 19-летняя девушка

В Уфе 19-летняя девушка пострадала в ДТП на Восточном выезде
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГАИ Уфы

Фото: ГАИ Уфы

Вчера, 16 июня, в Уфе 19-летний водитель не справился с управлением и попал в аварию. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.

Около 14:00 на Восточном выезд молодой человек за рулем Lada Granta врезался в металлическое ограждение, и машина перевернулась. 19-летнюю пассажирку с травмами увезли в медучреждение.

– По факту ДТП начато административное расследование, – сообщает ГАИ.

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