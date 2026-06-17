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НовостиОбщество17 июня 2026 8:23

В Башкирии рабочий погиб во время чистки снега: экс-директора УК предстанет перед судом

В Башкирии экс-директора УК осудят за гибель рабочего
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии бывший директор управляющей компании предстанет перед судом из-за гибели рабочего. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

По версии следствия, сотрудник компании очищал крышу многоквартирного дома от снега и наледи. В какой-то момент его зажало в корзине люльки автогидроподъемника. От полученных травм мужчина скончался.

Следствие установило, что директор нарушил правила охраны труда и не провел с работником инструктаж по технике безопасности перед допуском к высотным работам.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Обвиняемый вину не признал. Все материалы направили в Мелеузовский районный суд.

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