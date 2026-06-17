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НовостиОбщество17 июня 2026 7:11

Ограничения на улице Аксакова в Уфе: до конца года перекроют несколько участков

В Уфе до конца года перекроют улицу Аксакова
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На улице Аксакова в Уфе до конца года введут ограничения для автомобилистов. Об этом рассказали в мэрии.

С 17 июня по 31 декабря на участке от улицы Достоевского до улицы Заки Валиди будут перекрывать половину проезжей части. Также закроют парковочный карман на нечетной стороне улицы Тукаева в районе улицы Карла Маркса, 2А.

Причина ограничений – строительство инженерных сетей.

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