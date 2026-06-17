Фото: UTV

Появилось видео, на котором зафиксирован момент ночного ДТП в Башкирии, в котором погибли двое молодых людей. Записью поделился телеканал UTV.

Авария произошла на улице Худайбердина в Стерлитамаке. Во втором часу ночи 18-летний парень LADA 2109 выехал с прилегающей территории и столкнулся с Renault Espace, за рулем которого был 21-летний мужчина. Водитель «девятки» и его 17-летний пассажир погибли на месте. Еще один пассажир – 16-летний подросток – попал в больницу. Водитель «Рено» не пострадал.

Прокуратура проверяет соблюдение требований безопасности дорожного движения и законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

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