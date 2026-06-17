Руководительница уфимской клиники слила в соцсети данные клиентки: скоро состоится суд

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе руководитель частной клиники опубликовала в социальной сети медицинскую справку клиентки с диагнозом. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

По версии следствия, в декабре 2025 года клиентка обратилась к руководителю клиники с претензией на некачественную косметологическую услугу и передала медицинскую справку с диагнозом. В ответ обвиняемая опубликовала этот документ в социальной сети.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Материалы направили в мировой суд Ленинского района Уфы.

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