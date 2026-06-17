15-летний мальчик попал под машину в Уфе: подросток получил травмы

Фото: ГАИ Уфы

В Уфе 18-летний водитель LADA 21099 наехал сбил подростка. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.

Авария произошла вчера вечером, 16 июня, на улице Производственной в деревне Князево. Молодой человек ехал по переулку Строителей и наехал на подростка, который шел навстречу по краю проезжей части.

15-летнего пострадавшего с травмами доставили в медучреждение. Началось административное расследование.

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