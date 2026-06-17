От 30 тысяч рублей: автомобили должников из Башкирии пустят с молотка

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Росимущество Башкирии объявило о старте крупного аукциона по продаже транспортных средств, которые изъяли в пользу государства. Покупателям предложат 107 лотов, в числе которых есть как популярные иномарки, так и отечественные легковушки, советские мотоциклы, мопеды и даже один трактор в комплекте с прицепом и бензопилой.

Самым дорогостоящим предложением торгов стал кроссовер Chery Tiggo 2023 года выпуска, стартовая стоимость которого составила 1,18 миллиона рублей. В числе других ценных лотов значатся Kia Soul 2018 года за 783,3 тысячи рублей, Lada Vesta за 463,4 тысячи рублей и Volkswagen Tiguan за 441,7 тысячи рублей. Цены на большинство старых моделей Lada начинаются от 30-90 тысяч рублей.

Будущих владельцев заранее предупреждают, что техника выставляется на продажу в формате «как есть». Проверить исправность узлов возможности нет, а в комплекте отсутствуют ключи и регистрационные бланки. Подать заявку на участие в процедуре можно на электронной платформе «РТС–Тендер» до 7 июля.

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