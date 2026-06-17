Районы Башкирии с самой высокой заболеваемостью раком: Роспотребнадзор опубликовал данные

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году в Башкирии онкологию впервые поставили 15 204 гражданам. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре республики.

Средний показатель по региону – 376,1 случая на 100 тысяч жителей. В разных муниципалитетах цифры расходятся кардинально.

Самый высокий уровень онкозаболеваемости зафиксировали в Альшеевском районе – 568,5 случая на 100 тысяч человек. Следом идут Куюргазинский (529,6), Аскинский (520,9), Архангельский (512,8) районы и Кумертау (508,5). В Татышлинском, Стерлибашевском, Миякинском и Мечетлинском районах показатели превышают средний по республике в 1,3-1,5 раза.

В Уфе уровень заболеваемости составил 394,6 на 100 тысяч жителей – тоже выше среднереспубликанского.

Наиболее благополучным оказался Абзелиловский район – 208,7 случая на 100 тысяч жителей. Это вдвое меньше, чем в Альшеевском.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.