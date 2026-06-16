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НовостиЧто происходит16 июня 2026 17:00

«Салават Юлаев» в новом сезоне начнет с «Северсталью» и «Авангардом»

Уфимский хоккейный клуб опубликовал полный календарь игр на предстоящий сезон
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Первый домашний матч «Салавата» 16 сентября против «Ак Барса».

Первый домашний матч «Салавата» 16 сентября против «Ак Барса».

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» опубликовал расписание игр на новый сезон. Первый матч команда проведет 5 сентября в Череповце против «Северстали», а 7 сентября отправится в Омск на встречу с «Авангардом». После выезда в Астану, где 9 сентября «юлаевцы» сыграют с «Барысом», хоккеисты вернутся домой и 16 сентября примут казанский «Ак Барс» – это будет первая домашняя игра сезона и сразу же принципиальное соперничество.

В регулярном чемпионате «Салават» встретится со всеми клубами лиги. Среди самых заметных домашних матчей – игры с «Металлургом» (20 сентября, 28 декабря), СКА (3 февраля), ЦСКА (13 февраля) и повторное с «Ак Барсом» (12 ноября). На выезде команда сыграет с действующим обладателем Кубка Гагарина «Локомотивом» 23 января, а также с московским «Динамо» (26 сентября) и питерским СКА (29 ноября). Заключительный матч регулярного чемпионата «Салават Юлаев» проведет 20 марта дома против «Трактора».

Напомним, в прошлом сезоне уфимцы заняли пятое место в регулярном чемпионате. В первом раунде плей-офф они уверенно обыграли «Автомобилист» (4:2), но во втором раунде второй год подряд уступили «Локомотиву» (0:4), который затем выиграл Кубок Гагарина.

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