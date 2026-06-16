«Салават Юлаев» в новом сезоне начнет с «Северсталью» и «Авангардом»

Первый домашний матч «Салавата» 16 сентября против «Ак Барса».

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» опубликовал расписание игр на новый сезон. Первый матч команда проведет 5 сентября в Череповце против «Северстали», а 7 сентября отправится в Омск на встречу с «Авангардом». После выезда в Астану, где 9 сентября «юлаевцы» сыграют с «Барысом», хоккеисты вернутся домой и 16 сентября примут казанский «Ак Барс» – это будет первая домашняя игра сезона и сразу же принципиальное соперничество.

В регулярном чемпионате «Салават» встретится со всеми клубами лиги. Среди самых заметных домашних матчей – игры с «Металлургом» (20 сентября, 28 декабря), СКА (3 февраля), ЦСКА (13 февраля) и повторное с «Ак Барсом» (12 ноября). На выезде команда сыграет с действующим обладателем Кубка Гагарина «Локомотивом» 23 января, а также с московским «Динамо» (26 сентября) и питерским СКА (29 ноября). Заключительный матч регулярного чемпионата «Салават Юлаев» проведет 20 марта дома против «Трактора».

Напомним, в прошлом сезоне уфимцы заняли пятое место в регулярном чемпионате. В первом раунде плей-офф они уверенно обыграли «Автомобилист» (4:2), но во втором раунде второй год подряд уступили «Локомотиву» (0:4), который затем выиграл Кубок Гагарина.

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