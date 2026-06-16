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НовостиОбщество16 июня 2026 16:20

В Башкирии до 2035 года хотят развить сплавной туризм

Правительство Башкирии утвердило концепцию развития сплавов по рекам Белая, Ай, Юрюзань и Сакмара
Дарья КИНЗИКЕЕВА
С 2026 года инструкторы-проводники должны проходить обязательную аттестацию для работы на сплавах.

С 2026 года инструкторы-проводники должны проходить обязательную аттестацию для работы на сплавах.

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Башкирии под руководством премьер-министра Андрея Назарова утвердило концепцию развития сплавного туризма на 2026-2035 годы. Документ определяет системный подход к развитию инфраструктуры, безопасности и привлечению инвестиций. По итогам 2025 года турпоток в республике вырос на 8,2 процента, и сплавной туризм стал одним из самых популярных летних направлений.

Концепция охватывает все водные объекты, где возможны сплавы. В качестве пилотных выбраны четыре маршрута по рекам Белая, Ай, Юрюзань и Сакмара. Для них уже сформировали перечень из 25 проектов по развитию инфраструктуры и повышению комфорта.

Документ закрепляет обязательные требования: проводить инструктаж по технике безопасности, заранее уведомлять МЧС о прохождении маршрута, обеспечивать сбор и вывоз мусора, а также иметь в группе инструктора-проводника с сертификатом. С 1 октября 2026 года вступает в силу обязательная аттестация проводников. Андрей Назаров одобрил проект и поручил профильному министерству приступить к его реализации.

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