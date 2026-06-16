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НовостиПроисшествия16 июня 2026 15:40

Жителя Башкирии осудят за удар полицейского в лицо и ногой

Нетрезвый житель Башкирии дважды ударил сотрудника полиции по лицу
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дело о нападении на полицейского в Кумертау направлено в суд.

Дело о нападении на полицейского в Кумертау направлено в суд.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кумертау перед судом предстанет мужчина, который применил насилие к сотруднику полиции, сообщили в прокуратуре Башкирии.

Инцидент произошел в декабре 2025 года: полицейские получили сигнал о том, что мужчина находится в общественном месте в нетрезвом виде и нарушает порядок. Стражи порядка повезли его в больницу на медицинское освидетельствование, но по дороге мужчина дважды ударил одного из полицейских в лицо. А уже в кабинете лечебного учреждения он толкнул сотрудника и несколько раз ударил его ногой.

Обвиняемый признал вину лишь частично. Уголовное дело уже передано в Кумертауский межрайонный суд для рассмотрения.

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