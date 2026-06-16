В Башкирии 270 работодателей представят 2 тысячи вакансий

Более 3 тысяч человек нашли работу по итогам ярмарки в прошлом году, в этом обещают еще больше. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии с 24 по 26 июня пройдет федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства «ПрофФест. Работа России. Время возможностей». Как сообщили в пресс-службе регионального минтруда, на этом карьерном событии более 270 работодателей предложат соискателям около 2 тысяч вакансий. Мероприятие организуют в рамках нацпроекта «Кадры» и приурочат ко Дню молодежи: ярмарка развернется на 62 площадках в городах и районах республики.

Первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Юрий Мельников отметил, что ярмарка стала отличным стартом для студенческой молодежи. Так, в прошлом году по итогам двух этапов в компаниях региона трудоустроились больше 3 тысяч человек. Он подчеркнул, что это событие помогает создать единую республиканскую систему трудоустройства, профнавигации и кадрового партнерства.

На ярмарке не только представят вакансии. В программе заявлены практические мероприятия: тренинги по карьерному росту, консультации экспертов, мастер-классы, профориентационные тесты, лекции и квизы. Представители компаний расскажут о зарплатах, соцпакетах, карьерных перспективах, стажировках и наставничестве, а также ответят на вопросы соискателей. Желающие смогут пройти собеседование прямо на площадке и сразу получить предложение о работе.

В Уфе ярмарка состоится 26 июня в Арт-Квадрате, начало – в 10 часов утра.

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