Из Уфы в Батуми запустили прямые рейсы

Второй грузинский город стал доступен уфимцам после запуска рейсов в Батуми. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 16 июня из Уфы начались прямые перелеты в Батуми – один из главных курортов Грузии. Рейсы открыла авиакомпания Red Wings, сообщили в региональном минтрансе.

Самолеты будут летать два раза в неделю – по вторникам и воскресеньям. На линии задействуют воздушные суда Sukhoi Superjet 100, рассчитанные на 100 пассажиров. Время вылета из Уфы – 00:05, обратный рейс из Батуми отправляется в 3:40. Дорога займет 3 часа 25 минут.

Ранее уфимцы уже могли добраться до грузинской столицы – рейсы в Тбилиси по понедельникам и пятницам выполняет авиакомпания «Азимут».

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